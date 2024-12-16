Губернатор: космическая и оборонная промышленность — опора Подмосковья
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.
«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее губернатор сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.
Кроме того, Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в Подмосковье. Он применяется в здравоохранении, образовании, МФЦ, контроле за строительным и бытовым мусором, в сфере безопасности.