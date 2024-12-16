«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее губернатор сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

Кроме того, Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в Подмосковье. Он применяется в здравоохранении, образовании, МФЦ, контроле за строительным и бытовым мусором, в сфере безопасности.