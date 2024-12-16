Андрей Воробьев: 3 «сухих порта» работают в Подмосковье

На территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что все это критически важно: когда для бизнеса созданы климат и условия, можно увидеть результат.

Ранее губернатор сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна. Он добавил, что в регион приходят новые предприятия в том числе благодаря федеральным программам.