Губернатор Подмосковья: объем инвестиций в 2024 году составил 1,7 трлн рублей

Сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в регион приходят новые предприятия в том числе благодаря федеральным программам.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе работает 72 индустриальных парка. Кроме того, в Подмосковье строят новые индустриальные парки.