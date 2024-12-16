Андрей Воробьев: 72 индустриальных парка работает в Подмосковье

«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа – ред.)», — сказал губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, создается все, что необходимо новому инновационному бизнесу.

Ранее губернатор рассказал, что в проекты сельском хозяйстве очень важны для Подмосковья. В регионе производят сыр, овощи закрытого грунта, молочную продукцию и многое другое.