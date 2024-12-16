Андрей Воробьев: 72 индустриальных парка работает в Подмосковье
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков на территории региона.
«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа – ред.)», — сказал губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, создается все, что необходимо новому инновационному бизнесу.
Ранее губернатор рассказал, что в проекты сельском хозяйстве очень важны для Подмосковья. В регионе производят сыр, овощи закрытого грунта, молочную продукцию и многое другое.