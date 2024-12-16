Андрей Воробьев: сельскохозяйственные проекты очень важны для Подмосковья

Проекты в сельском хозяйстве очень важны для Подмосковья. В регионе производят сыр, овощи закрытого грунта, молочную продукцию и многое другое, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас нет столько много земель, но благодаря высокому уровню переработки и возможности экспортировать и перемещать товар по платежеспособному рынку, мы видим и здесь заметный рост», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что всеми этими проектами в регионе дорожат.

По его словам, сельхозпредприятия находятся в разных локациях области: Ступино, Коломна, Серебряные Пруды, а также разные удаленные территории, которым власти региона уделяют особое внимание.