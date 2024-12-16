Андрей Воробьев назвал сферы, где используется ИИ в Подмосковье

Искусственный интеллект (ИИ) используется в разных сферах в Подмосковье. Это здравоохранение, образование, МФЦ, контроль за строительным и бытовым мусором, безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что регион взял премию в этом году по контролю школьного питания. Этим сейчас также занимается человек, но еще альтернативно оценивает ИИ.

«У нас оцифрованы дворы, для того чтобы понимать, где убрано, где не убрано», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава области подчеркнул, что власти региона видят внедрение ИИ серьезным вызовом. Если включается цифровизация — это еще не значит, что все мигом меняется, потому что для достижения результата нужно принимать управленческие решения.

«Это сегодня уже реалии жизни, и мы ни в коем случае не будем отмахиваться, будем дальше искать», — уточнил губернатор.

По его словам, внедрением ИИ в разные сферы занимаются молодые и опытные программисты. Каждый год все больше и больше направлений использует ИИ. При этом роботы умнеют, работают лучше, отвечают на большее количество вопросов.