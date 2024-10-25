Глава Центробанка Набиуллина раскритиковала «купюру БРИКС»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала «купюру БРИКС», отметив, что объединение не нуждается в общих наличных деньгах, сообщает РИА Новости .

Президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани передал председателю ЦБ символическую «купюру БРИКС». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, банкнота не понравилась Набиуллиной.

Глава ЦБ считает, что страны БРИКС находятся на другом технологическом уровне, а потому не нуждаются в общих бумажных деньгах. Набиуллина отметила, что создание единой валюты объединения — это трудоемкий процесс, требующий гармонизации и интеграции в сфере финансов.

Она добавила, что страны БРИКС ведут дискуссии насчет развития расчетов в национальных валютах, а также применение новых технологических и платформенных решений для облегчения торговли между членами объединения.

Ранее Путин предложил БРИКС надежную валюту, защищенную от влияния США. Речь идет о цифровой валюте, которая облегчит перевод денег между организациями и между странами.