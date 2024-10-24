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Путин на саммите в Казани вручил Набиуллиной символическую «купюру БРИКС»

Президент Владимир Путин на саммите в Казани передал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной символическую «купюру БРИКС», сообщает РИА Новости .

Российский президент отметил, что купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, банкнота не понравилась главе Центробанка.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На него приехали делегации из 36 государств.

В среду, 23 октября, была принята Казанская декларация XVI саммита БРИКС, проходящего в эти дни в столице Татарстана. Документ получил название «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» (такова и общая тема саммита) и содержит 134 пункта.