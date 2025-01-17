Глава «Молдовагаза» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом»

И.о. председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания признает исторический долг перед российским «Газпромом» в размере 709 млн долларов, сообщает «Интерфакс» .

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ по правому берегу Днестра в сумме 709 млн долларов», — сказал Чебан в интервью молдавскому телеканалу TV8.

Он подчеркнул, что данная задолженность присутствует в бухгалтерском отчете молдавской компании. так, неурегулированный исторический долг относится к периодам 90-х и 00-х годов, а также части в период с 2010 года до 2014 года.

Чебан добавил, что при этом долгов по текущим платежам за газ перед «Газпромом» нет, а большая часть исторической задолженности принадлежит приднестровской компании компании «Тираспольтрансгаз».

Ранее приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что Россия возобновит поставки газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве «гуманитарно-технической помощи». При этом маршрут транзита еще не определен.