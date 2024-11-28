Глава Минпромторга РФ Алиханов: обвал рубля положительно отразится на экспорте

сегодня в 09:57

Ослабление российского рубля позитивно скажется на экспорте. Чтобы быть богатым государством, нужно обладать сложной экономикой, она у РФ такая и есть, рассказал SHOT министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

России необходимо произвести диверсификацию импорта. Нельзя надеяться на поставки только от одного-двух государств.

РФ нужно увеличивать количество партнеров, у которых она приобретает товар.

Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что ослабление рубля к доллару и евро может оказать более негативный эффект на инфляцию, чем закладывает Центробанк РФ.

Официальный курс доллара на 28 ноября составляет 108,0104 рубля, евро — 113,0947 рубля. 27 ноября курс евро на внебиржевом рынке Forex превышал 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года. Курс доллара достигал 114,5 рублей.