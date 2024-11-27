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Курс евро на рынке Forex превысил 120 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на внебиржевом рынке Forex превысил 120 рублей. Такая ситуация сложилась впервые с 22 марта 2022 года, сообщает РИА Новости .

Тем временем курс доллара на бирже пробил отметку в 114,5 рублей. В 14:00 доллар торговался по 110,0016 рубля.

Кроме того, ранее акции российской энергетической компании «Газпром» рухнули почти до 1 доллара. Эксперты связывают такие показатели со слабеющим рублем и общим падением рынка РФ.

Ранее финансовый советник Анна Веденеева заявила, что курс рубля падает по нескольким причинам, основная из которых — внутренняя экономическая нестабильность и негативные внешние факторы. Валюту может поддержать повышение ставки ЦБ.