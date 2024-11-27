Повышение ставки ЦБ может временно поддержать рубль

Курс рубля падает по нескольким причинам, основная из которых — внутренняя экономическая нестабильность и негативные внешние факторы. Валюту может поддержать повышение ставок ЦБ, сообщила РИАМО финансовый советник Анна Веденеева.

Во-первых, продолжающиеся санкции со стороны западных стран ограничивают доступ России к международным финансовым рынкам и технологиям, что сказывается на инвестиционном климате, отмечает она. Во-вторых, снижение цен на нефть и другие сырьевые товары приводит к уменьшению доходов бюджета, что также ослабляет рубль, добавляет эксперт.

Кроме того, внутренние экономические проблемы, такие как инфляция и дефицит бюджета, создают дополнительное давление на валюту. Повышение ставок Центрального банка может временно поддержать рубль, но это также может замедлить экономический рост, говорит Веденеева.

Что касается вмешательства экономических властей, то их действия могут быть ограничены текущими условиями, полагает она.

«Некоторые эксперты считают, что власти могут быть не заинтересованы в сильном рубле, так как слабая валюта способствует росту экспортных доходов. Однако стабильность курса важна для потребителей и бизнеса, поэтому правительство может принять меры для стабилизации рубля, например, через интервенции или изменение денежно-кредитной политики», — прокомментировала Веденеева.