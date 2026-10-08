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Движение поездов на «фиолетовой» линии метро вводится в график

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена специалисты вводят в график движение составов после сбоя, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Ранее были увеличены интервалы движения составов на юго-восточном участке ветки.

Такое решение приняли из-за проверки инфраструктуры.

Подробностей случившегося в метро нет.

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