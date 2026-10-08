Интервалы движения поездов временно увеличены на «фиолетовой» линии метро

сегодня в 08:53

Такое решение принято для проверки инфраструктуры.

Подробностей произошедшего нет.

Ранее на станции метро «Новокузнецкая» человек упал на пути. Из-за этого ЧП приостанавливали движение поездов.

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