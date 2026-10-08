Багреева: на Портале поставщиков работает более 65 тыс заказчиков из 48 регионов

Количество государственных и муниципальных учреждений, которые имеют возможность публиковать закупки на Портале поставщиков, составило свыше 65 тыс., сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На сегодняшний день на портале работают заказчики из 48 регионов РФ.

«За 13 лет работы Портал поставщиков стал межрегиональной платформой, которая помогает государственным и муниципальным заказчикам — школам, больницам, организациям сфер соцзащиты, культуры, благоустройства — оперативно приобретать качественную продукцию для своих нужд. Московский механизм электронных закупок малого объема доказал свою эффективность и успешно масштабируется на всю страну. Так, за пять лет к порталу присоединились 10 новых регионов, а число работающих на нем заказчиков выросло на четверть и в начале октября превысило 65 тыс. Около половины из них представляют Москву, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую области и Краснодарский край», — сказала Мария Багреева.

В этом году к ресурсу подключилось пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«К порталу поставщиков в текущем году наиболее активно присоединялись организации-заказчики из Пермского и Приморского краев, Москвы, Рязанской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Чаще всего подключившиеся учреждения приобретали продукцию обрабатывающих производств, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также бумажные и картонные изделия», — уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает бизнесу со всей страны.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса.

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