У кондиционера или у окна: россияне назвали худшие места в офисе

Каждый третий офисный сотрудник рассказал в опросе, что не претендовал бы на рабочее место под кондиционером, а почти четверть — на стол, стоящий на проходе, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

Специалисты опросили 1017 россиян, которые работают в офисах. Участникам предложили представить, что они могут выбрать рабочее место в офисе, и назвать стол, за который они хотели бы сесть в самую последнюю очередь.

32% россиян ответили, что самое непривлекательное место находится под кондиционером или рядом с вентиляционной решеткой. На втором месте — стол на проходе или рядом с основной зоной движения сотрудников (24%). В подобных местах работников особенно раздражает отсутствие приватности: экран компьютера постоянно на виду у проходящих коллег.

Кроме того, 17% респондентов меньше всего хотели бы работать вдали от окна, а 13% — около кухни, где постоянно собираются коллеги. 8% выбрали бы в последнюю очередь место, находящееся возле входа в офис, а еще 6% — около принтера, копировальной техники или возле общих зон.

При этом близость рабочего стола к окну оказалась неоднозначным преимуществом. Так, 46% опрошенных назвали естественный свет одним из главных признаков хорошего рабочего места, но 18% подчеркнули, что не хотели бы сидеть прямо у окна из-за солнца и бликов на мониторе. Получается, что наличие окна не гарантирует комфорт: значение еще имеют ориентация фасада, глубина помещения и расположение стола относительно источника света.

Отдельно респондентов спросили, что сильнее всего мешает чувствовать комфорт за рабочим столом. 41% отметили шум и разговоры коллег, 37% — слишком холодный или направленный поток воздуха, 31% — постоянное движение людей рядом. 28% сказала, что это недостаток естественного света и необходимость много работать при искусственном освещении.

«В офисе почти невозможно сделать все рабочие места одинаковыми по комфорту: где-то будет больше света, где-то тише, где-то ближе переговорные или кухня. Задача проектировщика — не допустить мест, где сразу сходятся несколько неприятных факторов: сквозняк, проходной трафик, шум и плохой свет. Именно такие точки потом становятся „мертвыми зонами“, которые сотрудники стараются не занимать. Поэтому хорошая офисная планировка начинается с того, как люди будут двигаться по помещению и пользоваться им в течение дня», — сказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

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