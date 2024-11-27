сегодня в 13:22

Акции «Газпрома» рухнули почти до 1 доллара

Акции российской энергетической компании «Газпром» стали стоить почти 1 доллар за бумагу, сообщает портал Investing.com .

Эксперты связывают такие показатели со слабеющим рублем и общим падением рынка РФ. В рублевом выражении акции «Газпрома» почти приблизились к историческим минимумам.

Отмечается, что на пике стоимость одной акции отечественного газового гиганта составляла 8,5 доллара. Это в 8 раз дороже, чем сейчас.

В среду по состоянию на 11:00 доллар торговался выше 107,7 рубля. Курс евро превысил 113 рублей.

Ранее стало известно, что «Газпром» возглавил список крупнейших компаний России по инвестициям. Инвестиции компании в 2023 году превысили 2,5 трлн рублей.