«Газпром» возглавил список крупнейших компаний России по инвестициям

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Журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему инвестиций. На первом месте в этом списке находится «Газпром», сообщается на сайте издания.

Инвестиции группы «Газпром» в 2023 году выросли на 10% и превысили 2,5 трлн рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла нефтяная компания «Роснефть», объем инвестиций которой достиг почти 1,3 трлн рублей. На третьем месте располагается компания РЖД.

В целом по итогам 2023 года суммарные инвестиции 70 компаний, которые вошли в рейтинг, выросли на 25% и достигли 12,06 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты для расчета дивидендной доходности учли данные российских компаний на вечер 15 ноября на все ценные бумаги, которые еще не подверглись дивидендной отсечке. По данным РБК, 21 российская компания выплатить владельцам бумаг дивиденды на триллионы рублей.