Дивиденды компаний в России оценили в триллионы рублей

Эксперты для расчета дивидендной доходности учли данные российских компаний на вечер 15 ноября на все ценные бумаги, которые еще не подверглись дивидендной отсечке. По данным РБК , 21 российская компания выплатить владельцам бумаг дивиденды на триллионы рублей.

За первое полугодие 2024 года российские компании выплатили инвесторам дивиденды во второй половине октября. Выплаты за владение ценными бумагами начислили следующие компании: банк «Авангард» отправил 34,7 руб. на акцию с дивидендной доходностью 4,22%, «Займер» — 12,02 (7,45%) руб., «Инарктика» — 10 (1,64%) руб., «ТНС энерго Кубань» — 20,146 (4,75%) руб., «Делимобиль» — 1 (0,48%) руб., НКХП — 30,43 (4,03%) руб., «Татнефть» — 38,2 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 6,44% и 6,46% соответственно, Novabev Group — 12,5 (2%) руб., НОВАТЭК — 35,5 (3,93%) руб., «Селигдар» — 4 (8,47%) руб., «Газпром нефть» — 51,96 (8,76%) руб., ММК — 2,49 (5,62%) руб.

У желающих купить ценные бумаги под дивиденды есть еще несколько дней, чтобы приобрести активы. 22 ноября — это последний день для покупки бумаг «ТКС Холдинга». Совет директоров рекомендовал выплатить за первые 9 месяцев 2024 года по 92,5 руб. за акцию. При таком раскладе доходность составит 3,6%.

Желающие купить акции банка «Авангард» могут сделать это до 29 ноября. Совет директоров рекомендовал выплатить с января по сентябрь 2024 года включительно по 68,16 руб. за акцию. Доходность составит 8,1%.

Акции «КуйбышевАзота» для покупки бумаг под дивиденды последним днем установил 2 декабря. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года по 7 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. По обоим типам акций дивидендная доходность составит 1,5%.

«Мордовская энергосбытовая компания» последним днем для покупки бумаг под дивиденды установила 9 декабря. Рекомендация по выплатам от совета директоров оценивается в 0,091818 руб. на одну акцию по итогам первых девяти месяцев текущего года. Это дает около 10,8% дивдоходности.

В общей сложности дивиденды планирует выплатить 21 российская компания. Их размер будет достигать триллионов рублей. Но, по мнению аналитиков, не все компании будут выплачивать промежуточные дивиденды.

Руководитель аналитики в компании «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин высказал сомнения относительно выплат промежуточных дивидендов «Норникеля», учитывая сокращение денежного потока в первой половине года. Однако, по его мнению, к концу текущего года компания может освободить часть своего оборотного капитала, что, в конечном итоге, создаст базу для дальнейших выплат.

В случае выплаты промежуточных дивидендов, их размер, по словам Карпунина, будет невелик и составит менее 5%. Проекции аналитика указывают на возможные выплаты в размере от 5-7 руб. на акцию за весь год 2024 года, что соответствует доходности в диапазоне 4-6%.

Аналитик из компании «Цифра брокер» Иван Ефанов подчеркивает, что ремонт на Надеждинском металлургическом заводе, проведенный «Норникелем», был завершен на месяц раньше, и прогноз по операционным показателям на текущий год был повышен. Он также прогнозирует, что капитальные затраты будут снижены благодаря строительству завода в Китае, где перенесутся мощности Медного завода, что, по его мнению, будет более выгодным с точки зрения логистики и в целом.

С другой стороны, Иван Ефанов отмечает, что операционные результаты компании остаются стабильными, но существенно ниже уровня 2021 года.