Глава Минобороны КНДР и российский бизнес: кто попал под новые санкции Британии

Великобритания ввела новые санкции против РФ. Под ограничительные меры попали российские бизнесмены, генералы, статс-секретарь — замглавы МЧС России Денис Попов и даже министр обороны КНДР, сообщает ТАСС .

Теперь санкции распространились на гендиректора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину, бизнесмена Романа Троценко, руководителя «Главного центра специальной связи» Ивана Гайчени.

В список также попали компания «Грант-Трейд» и ее глава Марат Мустафьев, автомобильная группа «Авилон», группа компаний «Русская энергия» и «Сибантрацит», НПП «Салют», авиакомпания S7 и «Стройсервис».

Еще санкции ввели против компаний из Турции, стран Центральной Азии, Таиланда, КНР и Индии. Их обвинили в поставках электроники для России. Количество связанных с РФ нефтяных танкеров под санкциями выросло до 133.

Евросоюз также объявил о 16-м пакете санкций, введенных против России. В список попал и юморист Михаил Галустян. Комик заявил, что ограничительные меры стали для него неожиданностью, однако «закрыть всех» у ЕС не получится.