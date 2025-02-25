Глава МЭА Бироль заявил, что в Европе российский СПГ могут заменить катарским

Экономика

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европе можно заменить российский сжиженный природный газ на катарский. По его словам, это можно осуществить уже к 2027 году, сообщает «Коммерсант».

Бироль выступил на энергетической неделе в Лондоне. Он считает, что страны Европы импортировали большое количество российского СПГ для поддержания собственной экономики.

Катар находится на третьем месте в мире по запасам природного газа, а также занимает шестое место — по его добыче. В 2024 году в Минэнерго Катара пригрозили прекращением поставок газа, если компанию QatarEnergy оштрафуют за нарушение корпоративной устойчивости.

Россия находится на втором месте по объему поставок СПГ в Евросоюз. При этом ЕС решили не вводить полный запрет на импорт ресурса.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что основными причинами небольшого запаса газа в хранилищах ЕС в феврале текущего года являются низкая ветрогенерация, потеря российских поставок через Украину и достаточно холодная погода для этого региона в начале года.