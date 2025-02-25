Глава МЭА Бироль заявил, что в Европе российский СПГ могут заменить катарским

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европе можно заменить российский сжиженный природный газ на катарский. По его словам, это можно осуществить уже к 2027 году, сообщает «Коммерсант» .

Бироль выступил на энергетической неделе в Лондоне. Он считает, что страны Европы импортировали большое количество российского СПГ для поддержания собственной экономики.

Катар находится на третьем месте в мире по запасам природного газа, а также занимает шестое место — по его добыче. В 2024 году в Минэнерго Катара пригрозили прекращением поставок газа, если компанию QatarEnergy оштрафуют за нарушение корпоративной устойчивости.

Россия находится на втором месте по объему поставок СПГ в Евросоюз. При этом ЕС решили не вводить полный запрет на импорт ресурса.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что основными причинами небольшого запаса газа в хранилищах ЕС в феврале текущего года являются низкая ветрогенерация, потеря российских поставок через Украину и достаточно холодная погода для этого региона в начале года.