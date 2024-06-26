«Газпром» намерен наладить поставки российского газа в Иран

Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером подписала стратегический меморандум с и. о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером о проработке стратегии поставок российского газа в страну на долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба «Газпрома».

В ходе визита в Иран также прошла рабочая встреча Алексея Миллера и министра нефти страны Джавада Оуджи. На ней обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в сфере энергетики.

В настоящее время на территории Ирана есть представительство ПАО «Газпром».

Ранее эксперт Финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему растут нефтегазовые доходы России. По его словам, на это повлиял экспорт природных ископаемых в Узбекистан.