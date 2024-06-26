Эксперт Юшков объяснил рост нефтегазовых доходов России в 2024 году

По сравнению с 2023 годом, когда экспорт российского газа в ЕС сильно сократился, а в Азию еще не вырос, в 2024 году доходы от его продажи за рубеж сильно увеличились за счет прокачки газа по «Силе Сибири», экспорта в Узбекистан (за отопительный сезон 2023–2024 гг. в эту страну было поставлено около 2,5-3 млрд кубометров) и наращивания поставок в Европу, сообщил РИАМО эксперт Финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Согласно исследованию агентства Reuters, торговля России нефтью и газом в июне 2024 года принесет на 50% больше доходов, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам Юшкова, этому будет способствовать значительно выросшая за год стоимость газа на мировом рынке.

Эксперт отметил, что Евросоюзу покупать газ у «Газпрома» выгоднее, чем у США, по той причине, что цена на российское топливо хотя и привязана к спотовому рынку, но в ряде контрактов компании есть лаг (месяц-два), который приводит к тому, что российский газ дорожает медленнее, чем на мировом рынке. По его прогнозу, поставки «Газпрома» в Европу по итогам 2024 года могут превысить показатель прошлого года — 27 млрд кубометров — и вырасти до 30-33 млрд кубометров.

Рост же доходов от продажи нефти и нефтепродуктов Юшков объяснил тем, что в 2024 году Россия продает топливо практически без скидки, в то время как еще в прошлом году дисконт доходил до 30 долларов за баррель — это было необходимо для быстрого перестроения на новые рынки сбыта.