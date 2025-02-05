Газ на мировых рынках может подорожать из-за пошлин Китая

Ответ Китая на пошлины США может изменить мировой рынок газа, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Тарифы создадут существенную неэффективность рынка, что принесёт пользу некоторым трейдерам СПГ в регионах», — заявил энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Власти Китая объявили о введении ответных пошлин для Соединенных Штатов. Они затронули уголь, СПГ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о том, что введет против товаров из Китая пошлины в размере 10%. Такие же меры Соединенные Штаты обещали ввести против Мексики и Канады, но их отложили, однако в адрес КНР оставили действующими.