Китай объявил об ответных пошлинах для США

Власти Китая объявили о введении ответных пошлин для Соединенных Штатов. Они затронули уголь, СПГ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госсовет КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о том, что введет против товаров из Китая пошлины в размере 10%. Такие же меры Соединенные Штаты обещали ввести против Мексики и Канады, но их отложили, однако в адрес КНР оставили действующими.

В связи с этим КНР устанавливает пошлины 15% на уголь и сжиженный природный газ, 10% — на нефть, сельскохозяйственную технику, машины с большим объемом двигателя, пикапы. Ограничения заработают с 10 февраля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты могут добавить к введенным против товаров из КНР пошлин новые санкции.