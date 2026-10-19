В Подмосковье устранили нарушения в содержании дворов и жилых домов

Работы по содержанию дворов, общественных территорий и жилых домов прошли в муниципалитетах Подмосковья с 12 по 16 октября под контролем инспекторов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работ за 12–16 октября. В муниципалитетах обновили освещение, отремонтировали элементы домов и привели в порядок дворовую инфраструктуру.

В Серебряных Прудах заменили уличные фонари в деревне Малынь у дома № 53, в деревне Беляево у дома № 34 и в деревне Серково на Заречной улице у дома № 6. В Кашире загерметизировали межпанельные швы дома № 30 на Ледовской улице в поселке Ледово.

В Домодедове восстановили ограждение детской площадки в микрорайоне Западный на улице Текстильщиков у дома № 41. В Котельниках промыли контейнерную площадку у дома № 29 в микрорайоне Белая Дача.

В Люберцах отчитались о замене запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения в Дзержинском — в домах № 12 на Спортивной улице, № 8 на улице Строителей и № 24 на улице Ленина.

В Зарайске установили парковочные столбики у домов № 25 и № 26 в 1-м микрорайоне. В Сергиевом Посаде устранили дефекты фасада дома № 251А на проспекте Красной Армии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.