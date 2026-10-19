Юань застрянет в узком коридоре: эксперт дал прогноз на неделю

Эксперт Тимошенко: юань на этой неделе останется в коридоре 12,50–12,75 рубля

Курс юаня к рублю на предстоящей неделе останется в коридоре 12,50–12,75 рубля. Ключевой фактор — решение ЦБ по ставке: эксперт ждет паузы в смягчении ДКП и сохранения ставки на уровне 14% из-за роста инфляционных ожиданий и цен. Поддержку рублю окажет сентябрьская валютная выручка от продажи нефти по высоким ценам, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Главным событием для рубля в паре с юанем на текущей неделе станет решение Банка России по ключевой ставке. По оценке Тимошенко, регулятор продолжит паузу в смягчении денежно-кредитной политики и сохранит ставку на уровне 14,00%.

«В числе основных предпосылок подобного решения: рост инфляционных ожиданий, устойчивый рост цен в том числе под влиянием топливного фактора, рост кредитования, подпитывающий спрос на товары и услуги», — пояснил эксперт.

При этом одним из основных стимулов на российском валютном рынке, по его словам, остается планомерное восстановление предложения иностранной валюты на фоне поступления сентябрьской выручки от продажи нефти по более высоким ценам.

Для глобального юаня в фокусе — свежая экономическая статистика из КНР. Главный показатель инфляции, сентябрьский индекс потребительских цен Китая, вырос на 0,9% в годовом исчислении. Этому способствовал рост цен на энергоносители, а также на промтовары.

Оптимизма юаню и общей ситуации в промышленности и внешней торговле КНР добавляют данные по китайскому экспорту в сентябре: он вырос на 36,3% год к году, хотя ожидалось 25,5%. Импорт также показал рост — на 31%.

С учетом всех факторов Тимошенко обозначил торговый диапазон на неделю: 12,50–12,75 рубля за юань.

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