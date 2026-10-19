В Подмосковье поставили 423 единицы оборудования для помощи новорожденным

Медорганизации Московской области с начала года получили оборудование для неонатологии на 791 млн рублей, в том числе для помощи недоношенным детям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждения Подмосковья поступили аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы, фетальные мониторы, аппараты ультразвуковой диагностики и другая техника. Она помогает поддерживать жизненно важные функции организма младенцев, контролировать их состояние и проводить исследования.

«Современное оснащение помогает врачам оказывать своевременную и качественную помощь самым маленьким пациентам, в том числе детям, которым требуется особое медицинское наблюдение с первых минут жизни. Поэтому мы продолжаем оснащать перинатальные центры и роддома новой медицинской техникой. С начала года поставили в медорганизации Подмосковья 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование получили МОНИИАГ, МОЦОМД, Щелковский, Наро-Фоминский, Московский областной и Коломенский перинатальные центры, Балашихинский и Подольский роддома, Красногорская, Пушкинская, Долгопрудненская и другие больницы.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В регионе также реализуют федеральный проект «Охрана материнства и детства» и нацпроект «Семья»: строят родовспомогательные учреждения и оснащают действующие медорганизации.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.