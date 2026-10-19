В Подмосковье подали более 3 тыс заявлений на онлайн-услугу для опекунов

Пользователи портала госуслуг Московской области подали более 3 тыс. заявлений на назначение опекуном и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Назначение опекуном (попечителем) и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Опека и попечительство».

Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и приложить документы.

Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы во время заполнения заявления. Если файлы прикреплены неверно, система покажет подсказку. Заявитель сможет сразу заменить документы.

Решение по услуге поступит в личный кабинет в течение 9 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.