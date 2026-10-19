Сотрудники «Арсенал РОСТ» прошли обучение бережливому производству в Подмосковье

В обучении участвовали руководители, инженерно-технические специалисты и рабочие ЗАО «Арсенал РОСТ». На тренинге они освоили методы поиска и устранения потерь, балансировки производственных процессов и эффективного распределения ресурсов.

Участники сразу проверяли предложенные решения на практике. За три раунда команда увеличила выпуск с 2 до 10 изделий за раунд и вышла на прибыль.

«Мы распределили между собой новые роли: рядовые сотрудники стали руководителями, финансовый директор попробовал себя в роли рабочего, сварщик — логиста, а юрист — экономиста. Вместе мы учились выстраивать работу так, чтобы добиться максимальной эффективности», — рассказала заместитель генерального директора ЗАО «Арсенал РОСТ» по капитальному строительству Наталья Карасева.

Совещания проходили стоя у информационного стенда. Такой формат позволил каждому предлагать решения и сразу внедрять улучшения. По словам Карасевой, участники увидели, как действия одного сотрудника влияют на весь производственный цикл и результат компании. Она выразила надежду, что обучение станет началом масштабного внедрения бережливых технологий на предприятии.

Руководители на собственном опыте оценили физическую нагрузку и условия труда рабочих. Рабочие познакомились со сложностями управления, финансового планирования и ответственностью за коллектив. По мнению участников, освоенные инструменты пригодятся и в работе, и в повседневной жизни.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.