Подавший сигнал бедствия самолет авиакомпании S7 приземлился в Омске
Подавший сигнал бедствия самолет авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Махачкала благополучно приземлился в Омске, сообщает ТАСС.
В понедельник утром рейс Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находится около 200 человек.
К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.
Ранее два летевших в Санкт-Петербург самолета из Турции сели в Белоруссии из-за атаки дронов. Свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в Минске.
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