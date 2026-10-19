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Подавший сигнал бедствия самолет авиакомпании S7 приземлился в Омске

Общество

Подавший сигнал бедствия самолет авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Махачкала благополучно приземлился в Омске, сообщает ТАСС.

В понедельник утром рейс Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находится около 200 человек.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

Ранее два летевших в Санкт-Петербург самолета из Турции сели в Белоруссии из-за атаки дронов. Свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в Минске.

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