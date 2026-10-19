В Реутове проводят вакцинацию от гриппа и пневмококка

Жители Реутова могут привиться от гриппа и пневмококка в городских поликлиниках. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до начала холодов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детей вакцинируют в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7, и в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17.

Взрослые могут сделать прививки в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4, и в городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80.

«Пневмококковая инфекция коварная. Она может стать причиной возникновения тяжелой пневмонии. Поэтому советую гражданам, в первую очередь групп риска, привиться. Иммунизация позволит защититься от тяжелых заболеваний, грозящих летальным исходом», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.