Дом на 165 квартир построят на северо-западе Москвы для программы реновации

В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы согласовали проект многоквартирного дома, который возведут для программы реновации. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, земельный участок 13/1. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что проект предусматривает строительство односекционного здания на земельном участке площадью около 0,6 га, на месте включенной в программу реновации пятиэтажка.

«Согласно документации, в новостройке будет 165 квартир общей площадью около 11 тыс. кв. метров. Четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан», — пояснил Щербаков.

На первом этаже и в пристройке разместятся помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью почти 400 кв. м. Там же будет работать центр информирования населения о переселении в рамках реновации.

На подземном уровне оборудуют автостоянку. В здании установят четыре лифта, один из которых свяжет жилую секцию с парковкой. Два лифта приспособлены для перевозки маломобильных граждан и пожарных подразделений.

Все входы в дом запроектированы на уровне земли — без ступеней и перепадов. Внутри предусмотрены двойные тамбуры, вестибюль, помещение для консьержа и колясочная. Квартиры сдадут с чистовой отделкой, установленной сантехникой, остекленными балконами и лоджиями. На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки.

Новостройка расположится в районе с развитой инфраструктурой — рядом с Кленовым сквером на берегу Сходненского канала. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, образовательные и медицинские учреждения, магазины и спортивные объекты.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Он также отметил, что благодаря оригинальной архитектуре новостройка по реновации стала новой достопримечательностью района Царицыно.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья отвечают целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».