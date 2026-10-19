В Домодедове открыли детский сад «Заряночка» после капремонта

Детский сад «Заряночка» в селе Растуново городского округа Домодедово открылся после капитального ремонта и уже принимает 240 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В селе Растуново городского округа Домодедово состоялось торжественное открытие обновленного детского сада «Заряночка». Он расположен на улице Мирной, стр. 6. О завершении капремонта пресс-служба регионального министерства строительного комплекса сообщила в понедельник.

Работы профинансировали из регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

В здании демонтировали старые конструкции, заменили окна, возвели внутренние перегородки и установили вентиляционные короба. Рабочие покрасили стены, выполнили заливку и укладку полов, установили новые двери и осветительные приборы.

Также в детском саду проложили системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводку, провели фасадные и кровельные работы. Помещения оснастили новой техникой и мебелью. Сейчас детский сад работает, его посещают 240 воспитанников.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.