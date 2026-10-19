В лесах Подмосковья не зафиксировали пожаров за сутки

Возгорания на территории государственного лесного фонда Московской области 18 октября не зафиксированы. На 19–21 октября в лесах прогнозируют I и II классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

18 октября на территории государственного лесного фонда Московской области не зарегистрировали возгораний.

19 октября на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» прогнозируют II класс.

20 и 21 октября на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Такой же прогноз дан для Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Клинского, Наро-Фоминского и Талдомского лесничеств на оба дня, а также для Сергиево-Посадского лесничества на 20 октября.

19 октября и в ближайшие дни температура днем составит +6…+11 °C, ночью — от −2 до +7 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. По народной примете, отсутствие ветра в этот день предвещает похолодание.

Об обнаруженном возгорании необходимо незамедлительно сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.