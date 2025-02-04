США могут ввести новые ограничения против Китая

сегодня в 05:45

США могут добавить к введенным против товаров Китая пошлин новые санкции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС .

«Да, конечно», — сказал американский чиновник в ответ на вопрос о дополнительных действиях Вашингтона против Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики.

Позже Трамп провел переговоры с лидерами Канады и Мексики, после которых действие пошлин было заморожено.

В Белом доме заявили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут созвониться в ближайшее время.