Стали известны сроки разговора Трампа и Си Цзиньпина

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие два дня

«Он (Трамп) сказал в Овальном кабинете (Белого дома- ред), что это состоится в течение следующей пары дней», — сказала она.

Ранее Трамп заявлял о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.

После переговоров американского лидера с руководством Мексики и Канады, Вашингтон объявил о временном прекращении действий заградительных мер против этих стран. В частности, в Мексике согласились на прием мигрантов из США. В Канаде пообещали усилить границу против наркотрафика.