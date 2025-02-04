Стали известны сроки разговора Трампа и Си Цзиньпина
Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие два дня
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ближайшие пару дней, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он (Трамп) сказал в Овальном кабинете (Белого дома- ред), что это состоится в течение следующей пары дней», — сказала она.
Ранее Трамп заявлял о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.
После переговоров американского лидера с руководством Мексики и Канады, Вашингтон объявил о временном прекращении действий заградительных мер против этих стран. В частности, в Мексике согласились на прием мигрантов из США. В Канаде пообещали усилить границу против наркотрафика.