США и Канада договорились о приостановлении пошлин

Трюдо: США приостановит действие пошлин на товары из Канады

США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады, заявил премьер-министр Джастин Трюдо по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета "Известия" .

Оттава намерена направить 1,3 млрд долларов на охрану границы Канады и США для борьбы с трафиком фентанила. На эту сумму подпишут контракты с пограничниками, закупят технику.

Ранее Трамп приглашал Канаду присоединиться к США в качестве 51-го "любимого" штата.

Накануне стало известно, что США и Мексика также договорились об отсрочке введения заградительных пошлин.