Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики на месяц

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает действие пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц. В это время между Вашингтоном и Мехико будут идти переговоры, сообщает РИА Новости .

Трамп указал на то, что лично будет участвовать в переговорах с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум. Они будут обсуждать урегулирование спора вокруг наркотрафика через южную границу Соединенных Штатов.

Также в переговорах будут участвовать американский госсекретарь Марко Рубио, министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и высокопоставленные представители Мексики.

Трамп заявил, что приостановил запланированные пошлины против Мексики на один месяц, чтобы достичь соглашения между двумя странами.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Телеканал CNN заявил, что они уже вступили в силу. Так, пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР — 10%.