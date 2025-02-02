Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США

Трамп: Канада должна стать 51 штатом, чтобы снизить налоги и не платить пошлины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Ранее 47-й президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Так, импортные пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР — 10%.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что без значительных американских субсидий Канада не сможет существовать как суверенное государство, и поэтому она должна стать пятьдесят первым штатом США.

Трамп добавил, что вступление Канады в состав США принесет жителям значительные налоговые льготы и отмену таможенных ограничений, а также более надежную военную защиту.