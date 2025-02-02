Трюдо: канадцы ошеломлены решением Штатов выбрать их мишенью

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что жители находятся в недоумении от решения США выбрать «их в качестве мишени», сообщает ИА Регнум .

Он так прокомментировал указы американского президента Дональда Трампа, в которых утверждается введение импортных пошлин против соседнего государства.

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — отметил Трюдо.

Он считает, что США и Канада должны вместе решать возникающие общие задачи в «других частях света».

Ранее Трюдо заявил, что Канада немедленно ответит на решение США ввести пошлины в 25%. При этом на Штаты приходится 75% экспорта продукции из Канады.