Трюдо: Канада ответит на решение США ввести пошлины в 25%

«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — заявил он.

Как пишет Reuters, на США приходится 75% экспорта товаров из Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.

По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.