Трюдо: Канада ответит на решение США ввести пошлины в 25%
Канада немедленно ответит на решение Соединенных Штатов Америки ввести 25-процентные пошлины. С таким заявлением выступил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает РБК.
«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — заявил он.
Как пишет Reuters, на США приходится 75% экспорта товаров из Канады.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.
По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.