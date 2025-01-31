Трамп допустил увеличение пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться, пишет ТАСС .

«Я введу пошлины в размере 25% в отношении Канады и, отдельно, 25% — в отношении Мексики. <…> Эти пошлины с течением времени могут быть увеличены», — заявил Трамп.

При этом пока пошлины не распространяются на импорт нефти из Канады и Мексики в США, так как соответствующие механизмы еще не проработаны. Трамп также отказался подтверждать, что Америка отказывается вводить такие пошлины, и отметил, что об этом говорят только местные журналисты. Сам он такой информации не озвучивал.

По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в силу также вступят пошлины на импорт из Китая. О вводе соответствующей пошлины Трамп заявил на следующей день после инаугурации — 21 января 2025 года.