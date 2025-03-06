Финансист Горковенко оценила привлекательность страховок процентов по вкладам

Страхование процентов по вкладам имеет смысл при нынешних условиях на рынке

Сейчас, в период высоких ставок по вкладам, страхование от потери процентов при досрочном снятии средств является достаточно привлекательным продуктом для клиентов, поскольку сумма потери начисленных процентов существенна, заявила РИАМО руководитель управления розничного бизнеса ББР Банка Наталья Горковенко.

В случае непредвиденной ситуации, когда деньги могут понадобиться срочно, а кредитование очень дорого (процент одобрений находится на исторически низком уровне), вклад является единственным источником средств для человека, отмечает она. Поэтому воспользоваться этой страховкой будет полезно, уверена эксперт.

«Однако важно иметь в виду, что существует перечень страховых случаев, за которые предусмотрена выплата, и их необходимо документально подтвердить», — обращает внимание Горковенко.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские банки активно вводят страхование от потери процентов по вкладам при досрочном изъятии денег на депозите. Граждане не хотят лишаться доходов из-за непредвиденных жизненных ситуаций.