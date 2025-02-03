Финаналитик Беляев: банки в РФ массово отказываются от «старых денег»

Отечественные банки стали массово отказываться от так называемых «старых денег», чтобы лишний раз не платить большие проценты по вкладам, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в данном случае речь ведется о переоформлении депозитов, открытых до повышения процентных ставок.

«Когда сроки депозитов заканчиваются, люди обращаются в банк с просьбой переоформить вклады под более высокие проценты. В банке им говорят, что это „старые деньги“, а на них новые правила не распространяются», — пояснил Беляев «Ридусу».

Как добавил эксперт, клиент должен сначала забрать деньги из кредитной организации, подержать их у себя около 2-3 месяцев, а поле этого открывать новый вклад. Или также можно отнести деньги в другой банк.

В прошлом году ЦБ РФ получил от жителей страны более 2 тыс. обращений по депозитам. Из них 554 жалобы касались несогласия клиента с начисленными процентами по вкладу.