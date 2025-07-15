Цены на такси в Москве резко выросли из-за тропического ливня и грозы

Стоимость проезда на такси в Москве взлетела из-за ливня. За поездку на «экономе» длительностью 51 минуту требуют 1,5 тыс. рублей, в этом убедился корреспондент РИАМО.

За такси из Хамовников до станции метро «Алексеевская» в тарифе «Комфорт» придется отдать 1584 рубля, в тарифе «Комфорт+» — 1673 рубля.

Telegram-канал «Москва с огоньком» также написал, что за 42 минуты поездки требуют более 2 тыс. рублей. При попытке вызвать такси из Даниловского района до Новослободской улицы стоимость поездки в «экономе» составляет 2,3 тыс. рублей, а в «комфорте» — 2,4 тыс.

В Москве идут тропические ливни. Вода заливает улицы города. МЧС предупреждало о дожде, граде, ливне и грозе в мегаполисе 15 июля.