Кара небесная: тропические ливни затапливают Москву

сегодня в 12:17

Днем 15 июля на город обрушилась гроза. В центре столицы идет ливень, гремит гром, сверкают молнии. На улицах полно воды, машинам приходится снижать скорость.

SHOT также публикует видео, как ливень залил подземный пешеходный переход. Вода льется по ступеням.

На втором видео люди прячутся от дождя рядом с Красной площадью. Идет сильный дождь.

Ранее МЧС предупредило, что 15 июля в Москве будут дождь, сильный ливень, гроза и крупный град. Ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду.