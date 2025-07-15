Венеция в Подмосковье: Королев и Долгопрудный ушли под воду из-за мощного ливня

сегодня в 13:16

Московскую область днем во вторник накрыл мощнейший ливень. В результате дороги и тротуары по всему Королеву оказались затоплены, сообщает корреспондент РИАМО.

Так, на улице Пионерской автолюбителям приходится максимально снижать скорость и включать аварийку, чтобы проехать в условиях непогоды. Уровень воды доходит до середины колес у машин — разлилось целое море. Аналогичная ситуация наблюдается во всем городе.

Как пишет «Осторожно, Москва», в Долгопрудном после сильного дождя автомобили также буквально плывут по улицам. Ливневки не справляются с таким потоком воды. Кроме того, оказалась затоплена местная набережная.

В Мытищах тем временем выпал крупный град. Он сопровождается сильными порывами ветра.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о непогоде во вторник: на столицу и область обрушились дожди, гроза и град, порывы ветра достигают 20 м/с.