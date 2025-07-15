«Надо думать, что постите»: когда соцсети становятся причиной увольнения

Юрист Питниченко: полицейские и госслужащие должны быть внимательны к соцсетям

Эксперт-юрист Александра Питниченко заявила, что воспитателей, сотрудников полиции, госслужащих и судей могут уволить за аморальные фотографии в открытом доступе: представителям этих профессий стоит быть особенно внимательным к своим соцсетям или не выкладывать ничего, сообщает NEWS.ru .

«Чтобы вас не уволили, надо думать, что вы постите. Пост может содержать коммерческую тайну, персональные данные других работников, вред деловой репутации», — сказала юрист.

По ее словам, в некоторых компаниях даже прописывают запрет на использование социальных сетей в личных целях во время исполнения трудовых обязанностей, работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже попросить написать заявление об уходе.

Ранее адвокат Сергей Жорин сказал журналистам, что сон на рабочем месте можно расценивать как дисциплинарный проступок.