Россияне массово жалуются в ЦБ из-за начисления процентов по вкладам

В прошлом году жители РФ массово направляли жалобы в Центробанк из-за несогласия с начислением процентов по вкладам, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», свыше 2 тыс. обращений в ЦБ были связаны с вопросами по банковским депозитам, из них 554 — это жалобы клиентов на размер начисленных процентов.

По словам представителя Банка России, количество обращений сильно увеличилось во второй половине года. А в 2023 году было в два раза меньше жалоб по этому вопросу (262). Прошлогодний рост связывают с повышением ключевой ставки, так как за ней подросли и максимальные ставки по вкладам (в декабре они составили 22,7% годовых).

В ЦБ уточнили, что ключевая ставка в стране должна поддерживаться на уровне, который сильно превышает сегодняшнюю и ожидаемую инфляцию, тогда доходы россиян сохранятся.